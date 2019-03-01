Госдеп: власти Венесуэлы могут использовать гуманитарную помощь как политическое оружие

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро способно использовать получаемую из-за рубежа гуманитарную помощь как "политическое оружие". С таким утверждением выступил на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, комментируя отправку Москвой Каракасу партии пшеницы.

"Проблема с различными видами помощи в том, кому она направляется", - считает американский дипломат. По его версии, нынешнее правительство Венесуэлы в прошлом неоднократно использовало нецелевым образом гуманитарное содействие, которое ему оказывали другие страны.

"Мы твердо знаем, что режим на протяжении [нескольких] лет коррумпированным образом продавал часть получаемой помощи, а также использовал другие ее части исключительно в целях поддержки себя самого. Иными словами, она (гуманитарная помощь - прим. ТАСС) становилась политическим оружием, а не средством повышения уровня жизни большинства венесуэльцев", - заявил Абрамс.

"Думаю, справедливо задавать такой вопрос про любую помощь, которая передается режиму или через него. Разумеется, мы поддерживаем оказание гуманитарного содействия Венесуэле, но мы не поддерживаем оказание ее этому коррумпированному режиму", - добавил спецпредставитель США.

В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о том, что Россия оказывает значительное содействие нормализации ситуации в Венесуэле за счет поставок пшеницы. Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис. В 2018 году, согласно данным парламентского комитета по финансам, инфляция составила 1,7 млн процентов. По оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, из Венесуэлы уехали уже более трех миллионов человек.