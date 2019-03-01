Госдеп считает, что Венесуэла при нынешней власти не сможет вернуть долги России и КНР

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Венесуэла при нынешней власти не будет в состоянии выплатить России и Китаю те деньги, которые были ими инвестированы или даны в долг стране, поскольку это может произойти только в том случае, если венесуэльская экономика выйдет из кризиса. Такую точку зрения огласил в пятницу спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс на брифинге для журналистов в Госдепартаменте.

"Поддержка режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро со стороны России и Китая помогает ему. Я не думаю, что Россия и Китай дополнительно вложат много денег, однако их дипломатическая и политическая поддержка помогает режиму", - считает он.

"Мы к настоящему времени безуспешно пытались донести до России и Китая, что они не помогают сами себе. Если они заинтересованы в возвращении тех денег, которые они инвестировали или дали в долг, то обанкротившаяся венесуэльская экономика никогда не будет в состоянии осуществить выплаты в таком объеме. Только восстановившаяся Венесуэла сможет сделать это, но этого не произойдет при режиме Мадуро", - полагает Абрамс.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.