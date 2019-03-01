Reuters: Канада продолжит рассмотрение запроса США об экстрадиции финдиректора Huawei

ОТТАВА, 1 марта. /ТАСС/. Канадские власти заявили, что намерены продолжить рассмотрение запроса США об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя канадского правительства.

По его словам, слушания по делу об экстрадиции начнутся 6 марта в Верховном суде Британской Колумбии в Ванкувере.

29 января министр юстиции Канады Дэвид Ламетти подтвердил, что Оттава получила официальный запрос от Вашингтона на выдачу Мэн Ваньчжоу. После этого в течение 30 дней (до 1 марта) юристы министерства должны были определить, продолжать дело об экстрадиции или нет.