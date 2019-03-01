МВД Украины составило более 500 протоколов о нарушениях в ходе президентской кампании

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Национальная полиция Украины составила более 500 административных протоколов о нарушениях в ходе избирательной кампании, судебные решения по уголовным делам пока не вынесены. Об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Сейчас система мониторинга зафиксировал 2 365 обращений, связанных с нарушениями в ходе избирательной кампании. Полиция уже составила более 500 протоколов по этим нарушениям, но судебных решений пока нет, уголовные дела в процессе расследования", - сказал он в эфире телеканала "Украина".

Всего, согласно данным системы, более 100 фактов внесены в единый реестр досудебных расследований". Нарушения связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателей, повреждением имущества и хулиганством. По словам Авакова, лидером правонарушений является Киев и Киевская область.

Министр также сообщил, что в день голосования безопасность будут обеспечивать 131 тыс. сотрудников правоохранительных органов, что на 30 тыс. меньше, чем в 2014 году.

В понедельник МВД в тестовом режиме запустило работу аналитического портала для публичного мониторинга правонарушений в ходе избирательного процесса. По словам Авакова, система позволит вести мониторинг административных, уголовных и других нарушений, связанных с выборами, в режиме реального времени вплоть до дня голосования, а после выборов эта информация будет доступна в архиве.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.