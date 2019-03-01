Ципрас заявил, что скоро нанесет официальный визит в Северную Македонию

АФИНЫ, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас очень скоро нанесет официальный визит в Северную Македонию. Об этом глава греческого правительства заявил в пятницу вечером в своем выступлении на IV Дельфийском экономическом форуме, который проходит c 28 февраля по 3 марта в городе Дельфы (Центральная Греция). Организаторы форума ведут прямую трансляцию выступлений.

Греческий премьер назвал заключенное между Афинами и Скопье Преспанское соглашение, предусматривавшее смену названия Республики Македония на Республику Северная Македония, "вехой в истории не только двух стран, но и вообще для Балкан", поскольку, по его словам, впервые в урегулировании двусторонней проблемы был побежден национализм.

"Сегодня Греция и Северная Македония больше не являются двумя сторонами трудно разрешимого ребуса для международного сообщества. Они являются двумя соседями, которые вложились в дружбу, сотрудничество и солидарность и служат примером не только на Балканах и в Европе, но и во всем мире. И Греция полна решимости продолжать развивать то, что мы достигли с Преспанским соглашением. Вот почему очень скоро я буду первым премьер-министром Греции, который официально посетит Скопье в сопровождении делегации деловых кругов", - подчеркнул Ципрас.

"Кроме того, мы учредим Высший совет сотрудничества Греции и Северной Македонии с целью изучения путей углубления нашего сотрудничества в ряде областей, представляющих общий интерес, - от торговли, финансового взаимодействия, туризма, энергетики, культуры до военного и полицейского сотрудничества", - сообщил греческий премьер.

Преспанское соглашение подписано 17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию своей страны. Парламент Греции ратифицировал соглашение 25 января.

Ратификация этого документа ознаменовала завершение 27-летнего конфликта между Афинами и Скопье, в ходе которого Греция блокировала процесс приема Македонии в НАТО и ЕС. Ряд стран, включая Грецию, уже ратифицировал протокол вступления Северной Македонии в НАТО. 14 февраля министерство иностранных дел Республики Северная Македония уведомило о смене названия страны секретариат ООН, стран - участниц и стран - наблюдателей ООН, а также все международные и региональные организации.