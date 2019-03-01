ДНР намерена вступить в ООН и присоединиться к ОДКБ

ДОНЕЦК, 2 марта. /ТАСС/. Глава провозглашенной Донецкой народной республики в пятницу утвердил концепцию внешней политики ДНР, в частности намерения вступить в Организацию объединенных наций (ООН) и присоединиться к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на указ.

"В соответствии с частью 3 статьи 56, частью 1 статьи 60 конституции Донецкой народной республики, в целях определения направлений, целей и задач внешнеполитической деятельности ДНР, постановляю установить прилагаемую Концепцию внешней политики республики", - говорится в тексте документа, который вступает в действие с момента подписания.

Сама концепция содержит четыре раздела: общие положения, ДНР в современной системе международных отношений, цели, задачи, основные направления и приоритеты, а также формирование и реализация внешней политики республики.

В частности, в документе закрепляется задача к международному признанию и вступлению ДНР в ООН, переход на стандарты ОДКБ с дальнейшей возможностью республики присоединения к нему, развитие сотрудничества со странами СНГ, Евразийского Экономического Союза и прочее. "Кроме того, согласно концепции, республика стремится к достижению мира с Украиной при строгом и неукоснительном соблюдении минских соглашений. Вместе с тем отмечается, что отношения между странами должны быть равноправными и строиться на принципах взаимоуважения", - добавили в агентстве.