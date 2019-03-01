Глава МИД Великобритании призвал власти Сирии свернуть программу производства химоружия

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Дамаск свернуть программу производства химического оружия. Соответствующую запись находящийся с визитом в Омане глава МИД Соединенного Королевства сделал в пятницу в Twitter, комментируя сообщение пресс-службы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) пришла к выводу, что в ходе атаки в городе Дума в апреле 2018 года использовался хлор.

"Сегодня ОЗХО подтвердила, что в Думе в Сирии в апреле 2018 года было применено химическое оружие. Режим [президента Сирии Башара] Асада должен положить этому конец, объявить и ликвидировать свою программу [производства] химического оружия", - написал Хант. Он также добавил, что Лондон по-прежнему привержен своей позиции о необходимости наказания виновных за события в Думе.

Сообщения о применении химического оружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд НПО, в том числе "Белые каски", Минобороны РФ назвало их источником недостоверной информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, силам ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в Думе.

Россия выступает против проведения в Сирии дополнительных проверок фактов уничтожения химического оружия. Как ранее заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов на полях 23-й Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), Сирия "объявила и ликвидировала все запасы химического оружия" и после этого "находится под постоянным контролем ОЗХО". Российская сторона полагает, что начало дополнительных проверок наличия у Дамаска подобного вида вооружений явилось бы нарушением КЗХО.