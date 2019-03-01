Каракас в ответ на санкции США вновь призвал остановить их империалистическую агрессию

КАРАКАС, 2 марта. /ТАСС/. Руководство Венесуэлы отвергает введенные в пятницу санкции США в отношении руководства силовых структур Боливарианской Республики и констатирует, что в конечном итоге они направлены именно против военных, верных законному правительству. Соответствующее заявление сделал МИД страны.

"Венесуэла самым категорическим образом отвергает применение незаконных односторонних принудительных мер, объявленных правительством США против военнослужащих Венесуэлы в рамках провальной стратегии Вашингтона по содействию государственному перевороту против конституционного правительства и конституционного президента Николаса Мадуро, - говорится в заявлении ведомства. - Администрация [президента США Дональда] Трампа, таким образом, признает свою цель нанести вред военным-патриотам, выступающим в защиту конституции, суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы". Министерство потребовало немедленного прекращения подобных действий и призвало международное сообщество "обеспечить соблюдение Устава Организации Объединенных Наций в его основополагающих принципах и целях, с тем чтобы остановить империалистическую агрессию против суверенного народа Венесуэлы".

Американская администрация в пятницу включила в свои санкционные списки некоторых членов командования Национальной гвардии Венесуэлы и полиции республики за "препятствование доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля 2019 года". В этот день противники президента Венесуэлы попытались провезти из Колумбии и Бразилии гуманитарную помощь, несмотря на решение Каракаса закрыть границу. Власти республики считают этот гуманитарный груз прикрытием для иностранного вторжения и смены режима. В ряде мест на границе произошли ожесточенные столкновения сторонников оппозиции с силами Национальной гвардии и полиции, несколько человек погибли, сотни пострадали.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.