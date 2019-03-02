Глава МИД Китая и замглавы МИД КНДР обсудили в Пекине двустороннее сотрудничество

ПХЕНЬЯН, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И встретился с руководителем делегации внешнеполитического ведомства КНДР, прибывшей с визитом в Пекин, замминистра иностранных дел КНДР Ли Гиль Соном для обсуждения двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, в ходе состоявшейся в четверг встречи глава МИД Китая заявил, что "задачи, стоящие перед дипломатическими ведомствами двух стран, очень важны для реализации общих идей, которые разделяют высшие лидеры КНР и КНДР, в надежде на то, что две страны будут развивать двусторонние отношения в нынешнем году, когда отмечается 70-летняя годовщина установления дипломатических отношений между КНР и КНДР".

Как отмечает ЦТАК, со своей стороны Ли Гиль Сон отметил традиционную дружбу между КНДР и Китаем, "которая развивается на беспрецедентном уровне", и подчеркнул "необходимость активизации стратегического взаимодействия между дипломатическими ведомствами двух стран и дальнейшего взаимного обмена и сотрудничества в различных областях".

Ранее ряд западных СМИ со ссылкой на свои источники высказали предположение, что лидер КНДР Ким Чен Ын после завершения своего визита во Вьетнам намерен на обратном пути из Ханоя в Пхеньян сделать остановку в Пекине, чтобы встретиться с руководством Китая для обсуждения итогов саммита США - КНДР.