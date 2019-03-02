Слушания в суде США по делу Huawei и ее "дочек" намечены на 14 марта

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Слушания по делу компании Huawei и ее дочерних предприятий Huawei Device USA и Skycom запланированы в Нью-Йорке на 14 марта. Об этом сообщила в пятницу прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк.

"Уведомление о слушаниях касательно Huawei, Huawei Device USA и Skycom. Предъявление обвинений назначено на 14 марта 2019 года в 11:00 [по времени Восточного побережья США - 18:00 мск]", - уточняется в сообщении прокуратуры, поступившем на электронную почту корреспондента ТАСС. Председательствовать на слушаниях будет магистратский судья Рамон Рейес.

В США Huawei, ее дочерним структурам, а также финансовому директору компании Мэн Ваньчжоу обвинения предъявлены в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций Вашингтона. По версии министерства юстиции США, представители Huawei с 2007 года неоднократно вводили американские власти в заблуждение о взаимоотношениях компании с ее дочерним предприятием в Иране - Skycom. В частности, китайцы заверяли, что их доля в Skycom продана третьей стороне, что данная фирма ограничена в работе на рынке Ирана и не нарушала санкций США против Тегерана. Мэн Ваньчжоу инкриминируется то, что она входила в состав директоров Skycom и после разоблачительных публикаций в западных СМИ об этой фирме продолжала предоставлять американским властям ложные данные.

Ранее в пятницу минюст Канады заявил, что Оттава продолжит рассмотрение запроса США об экстрадиции финансового директора компании Huawei. В министерстве добавили, что слушания по этому делу должны начаться 6 марта в Ванкувере в Верховном суде канадской провинции Британская Колумбия в 10:00 по местному времени (21:00 мск).