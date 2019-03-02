Ким Чен Ын направился из Ханоя на границу с Китаем, где стоит его бронепоезд

ХАНОЙ, 2 марта. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын завершил в субботу официальный визит в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ). Из Ханоя северокорейский лидер направился на автомобиле на расположенную в 170 км железнодорожную станцию Донгданг, где стоит спецпоезд, доставивший его во Вьетнам из Пхеньяна через территорию Китая, сообщил ТАСС источник в местных кругах, обеспечивавших программу пребывания руководителя КНДР в СРВ.

Перед отъездом из вьетнамской столицы Ким Чен Ын возложил венок к памятнику Павшим героям и посетил мавзолей первого президента Вьетнама Хо Ши Мина, что является неотъемлемой частью программы официальных визитов во Вьетнам иностранных делегаций.

Председатель Госсовета КНДР с 26 февраля находился в Ханое, где 27-28 февраля состоялся саммит США - КНДР, а затем 1-2 марта по приглашению президента СРВ Нгуен Фу Чонга лидер КНДР нанес официальный визит. Ким Чен Ын стал первым за последние 55 лет высшим руководителем КНДР, побывавшим во Вьетнаме с визитом.

В предыдущий раз страну посещал основатель народной республики Ким Ир Сен, приходящийся дедом действующему лидеру КНДР. В этот раз Ким Чен Ын решил повторить исторический маршрут своего деда, проделав путь из Пхеньяна в Ханой протяженностью более 4,1 тыс. км по железной дороге на бронепоезде, похожем на тот, который использовался в 1964 году.