В Риге 16 марта могут пройти три акции, посвященные легиону "Ваффен СС"

РИГА, 2 марта. /ТАСС/. Рижская дума получила три заявки на проведение публичных мероприятий в латвийской столице в неофициальный день памяти латышского легиона "Ваффен СС" 16 марта. Об этом агентству LETA сообщил в субботу представитель думы Угис Видаускис.

По его словам, одна заявка поступила от лимбажского отделения организации Daugavas Vanagi, которая планирует провести шествие в Старой Риге и возложить цветы к памятнику на площади Свободы. Принять участие в этой акции намерены 100 человек. Вторую заявку подало общество поддержки национальных воинов, которые собираются провести собрание на площади Свободы численностью до 20 человек. Заявку на пикет в память жертв "Ваффен СС" на площади Свободы подал и Латвийский антинацистский комитет. В этом мероприятии могут принять участие до 100 человек.

Как указал Видаускис, все заявки подано примерно на одно и то же время, в связи с чем организаторов акций пригласят к исполнительному директору Риги, чтобы договориться, как организовать эти мероприятия. "Все последние годы это удавалось, и в этот день никаких значительных эксцессов не происходило", - добавил он.

Две латышские дивизии "Ваффен СС" были созданы в 1943 году. После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой. Но после того, как шествие эсэсовцев по центру города вызвало крайне резкую реакцию - как в России, так и на Западе - было принято решение исключить его из списка памятных дат.

Теперь 16 марта в Латвии неофициально считается "днем памяти" латышского легиона "Ваффен СС". Каждый год в этот день в Риге радикально настроенные организации проводят свои мероприятия.