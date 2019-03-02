В минобороны Великобритании считают, что кибератаки опаснее ядерного оружия

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Кибератаки представляют большую угрозу, чем ядерное оружие, поэтому их применение должно быть ограничено нормами международного права. Такое мнение высказал замминистра обороны Великобритании Тобиас Элвуд в интервью газете The Times, опубликованном в субботу.

"<...> подобные атаки будут продолжаться, и это большая угроза, нежели ядерное оружие. В случае с ядерным оружием мы все имеем представление о том, когда и где его следует применить, есть правила и моральные нормы. Лишь немногие страны обладают ядерным оружием, но кибероружие могут использовать не только государства, что происходит постоянно, но также и негосударственные структуры. Любой может ударить по бизнесу, атаковать национальную службу здравоохранения или парламент... и какое будет наказание за это?" - задался вопросом Элвуд.

По его мнению, следует определить "новые правила, в частности в отношении данных, информационных технологий, искусственного интеллекта и телекоммуникаций". "В настоящее время не существует международных норм, касающихся вмешательства в выборы или кражи интеллектуальной собственности. Нам необходимы новые Женевские конвенции, которые бы четко определяли характеристики этих нелегальных нападений", - уверен представитель минобороны.

По данным телеканала Sky News, министерство обороны Великобритании и сотрудничающие с ним субъекты в 2017 году 37 раз становились объектами похищения секретной информации. При этом в минобороны отказались сообщить какие бы то ни было подробности этих утечек, подчеркнув, что раскрытие этих сведений, вероятно, увеличит риск кибератак против оборонного ведомства.