Премьер Индии откроет совместное с РФ производство автоматов Калашникова

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 марта. /ТАСС/. Индийский премьер-министр Нарендра Моди даст в воскресенье старт началу совместного с РФ производства автоматов Калашникова в Индии. Как сообщает в субботу информационное агентство PTI, производство будет открыто в городе Корва на оружейной фабрике Korwa Ordnance Factory в штате Уттар-Прадеш.

О том, что производство автоматов Калашникова в Индии может быть налажено в 2019 году, в середине декабря сообщал замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

По информации местных СМИ, речь идет об автомате АК-203. Это оружие заменит винтовки индийского производства INSAS, которые вызывают нарекания у военнослужащих.

Планируется, что новые автоматы Калашникова будут применяться индийскими армейскими частями для борьбы с левыми экстремистами-маоистами, в перспективе эти автоматы должны поступить на вооружение различных военизированных формирований. Индийская армия не раз заявляла, что нуждается в современном автоматическом оружии.