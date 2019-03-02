Эстония за день до выборов. Русские листовки, большие надежды и шквалистый ветер

У дверей торгового центра "Катрина" поместились сразу три палатки: Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), партии "Отечество" и Свободной партии. Все эти политические силы представлены в нынешнем составе Рийгикогу (парламента), однако Свободная партия, вероятно, там не задержится. Согласно предвыборным опросам, ее рейтинг близок к статистической погрешности.

В Таллине охота на пока еще не определившихся с выбором граждан идет в основном у дверей крупных торговых центров на окраине города. Здесь всегда много местных жителей, которые в воскресенье могут прийти на избирательные участки.

ТАЛЛИН, 2 марта. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Избирательная кампания на эстонских парламентских выборах, которые пройдут в воскресенье, 3 марта, близится к финалу. Суббота - последний день, когда разрешена предвыборная агитация. Участвующие в выборах партии используют последний шанс склонить избирателя в свою пользу.

В этом смысле неудивительно, что именно "свободники" предлагают посетителю самый большой агиткомплект, в который входит газета на эстонском языке, русскоязычный буклет, предлагающий "склеить Эстонию воедино", ручка и синий треугольник с шипами, на который наклеен номер депутата партии в местном избирательном списке.

"Если вы считаете, что здоровую Эстонию следует сделать счастливой, то нам по пути", - говорится в буклете. У палатки Свободной партии, однако, останавливаются немногие.

Консервативный подход

Соседние агитпункты EKRE и "Отечества" выглядят более популярными. Это подтверждается и опросами, так как обе партии, придерживающиеся весьма консервативных взглядов, с большим запасом проходят в парламент.

Депутат от EKRE Урмас Эспенберг, который баллотируется в местном округе, сам встречает избирателей, дарит им газету и листовку со своим фото. Все на эстонском - Консервативная народная партия придерживается самых радикальных взглядов на отношения с Россией. Она не раз предлагала отозвать подпись Таллина под договором о границе с РФ.

Все это, впрочем, не мешает Эспенбергу спокойно перейти на русский в разговоре с корреспондентом ТАСС. "Людей приходит много. Рассказываем им о нас, просим прийти в воскресенье на выборы", - говорит он.

"Отечество" и образование

Палатка партии "Отечество" - самая оживленная. Здесь агитацией занимаются сразу три кандидата, один из которых - Март Луйк - охотно отвечает на вопросы ТАСС на русском языке. "Мы и в минус 15 [градусов] тут стояли, и сейчас, - говорит он. - [Это] последний шанс убедить тех, кто не проголосовал, сделать это".

Нынешние выборы в Эстонии поставили рекорд по досрочному голосованию. Внеурочно свой голос отдали почти 40% избирателей. "Социологи говорят, что явка на выборы составит 60-65%, - говорит Луйк. - Мы боремся за эти оставшиеся голоса".

С листовки Луйк на русском языке призывает перейти на образование на эстонском уже с детского сада. В разговоре с ТАСС он признает, однако, что делать быстро это нельзя.

"Я слышал, что Латвия за три года собирается перевести школы на латышский, - говорит он. - Думаю, это очень резко. Мы считаем, что в целом в Эстонии это можно было бы сделать за 5-6 лет, а на северо-востоке (где большинство населения - русские - прим. ТАСС) и в Таллине - через 10-12 лет".

Реформы за углом

Неподалеку, на углу торгового центра, - палатка главных претендентов на победу на выборах, крупнейшей оппозиционной Партии реформ. Ее трудно спутать с другими: навес желтого цвета, сами агитаторы - в ярких желтых куртках. Один из них, Кристен Михал, еще совсем недавно работал министром экономики и инфраструктуры в правительстве Таави Рыйваса.

Реформисты в своей листовке на русском языке обещают "прекратить налоговый хаос" и повысить пенсии, однако на вопросы отвечают неохотно. В неофициальных беседах говорят, что соцопросы определяют их преимущество над Центристской партией как весьма незначительное - буквально 1-2%. Так что до завершения голосования в воскресенье никто не может быть уверен в исходе выборов.

Надежды центристов

Возглавляющая в настоящее время правительство Центристская партия ведет агитацию неподалеку от торгового центра "Магистрали". Работают с избирателями несколько бойких молодых людей. "Здесь проходит много людей, к нам подходит каждый четвертый-пятый. Со всеми разговариваем", - рассказывает корреспонденту ТАСС один из агитаторов по имени Елисей.

Для центристов агитация в последний день перед голосованием играет, возможно, определяющую роль. Компания Kantar Emor провела исследование, в котором указала, что если среди участников досрочного голосования было большего всего избирателей Партии реформ, то среди тех, кто твердо намерен прийти в воскресенье на избирательные участки, наоборот, преобладают сторонники центристов.

"Поэтому мы и стоим на улице. Просим, чтобы они пошли сами на выборы и взяли с собой друга, - говорит Елисей. - Многие отвечают, что именно завтра и пойдут выбирать".

Выборы в Эстонии

Выборы в 101-местный Рийгикогу пройдут 3 марта. Процедура регистрации кандидатов завершилась 17 января, после чего 23 января начался период активной предвыборной агитации. Для участия в выборах зарегистрированы 10 партий и 15 независимых кандидатов.

Согласно обнародованному в субботу прогнозу компании Kantar Emor, победу на выборах одержит Партия реформ с результатом 26,6%. За ней последуют Центристская партия (24,5%), EKRE (17,3%), Социал-демократическая партия (11,9%), "Отечество" (10,1%) и партия "Эстония 200" (4,3%).