AFP: полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Нанте

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ против участников субботнего протеста "желтых жилетов" в Нанте на западе Франции. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Около 14:00 по парижскому времени (16:00 мск) основная колонна манифестантов (около тысячи человек) попыталась уйти с согласованного местными властями маршрута и выйти на центральные улицы города. Полиция призвала демонстрантов продолжить движение по разрешенным районам, но они не приняли это во внимание, после чего полиция применила слезоточивый газ.

В пятницу префект департамента Атлантическая Луара Клод д'Аркур сообщил о введении в Нанте беспрецедентных мер безопасности. "Учитывая масштаб манифестации, а также насилие и порчу городского имущества, что было отмечено во время предыдущих акций протеста, префектура будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для обеспечения общественного порядка, спокойствия и безопасности жителей города и их имущества", - предупредил префект.

В субботу во Франции проходит 16 волна протестов "желтых жилетов". Акции отмечены в Париже, Бордо, Лилле, Лионе и других городах.

Начавшиеся 17 ноября 2018 года во Франции манифестации "желтых жилетов" первоначально были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Униформой движения тогда же стал светоотражающий жилет автомобилистов. К настоящему времени список требований движения заметно расширился и охватывает не только социально-экономическую сферу, но и политику.