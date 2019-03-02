СМИ: в Париже в ходе протестов "желтых жилетов" задержаны 28 человек

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Число задержанных в ходе акции протеста "желтых жилетов" в Париже увеличилось до 28. Такие данные привел телеканал BFM со ссылкой на источник в префектуре полиции.

Ранее сообщалось о 17 манифестантах, задержанных стражами правопорядка за агрессивное поведение и подстрекательство к насилию. Несмотря на то, что акции протеста в Париже завершились, усиленные отряды полиции продолжают находиться на Елисейских Полях.

В Тулузе, где к вечеру сложилась напряженная обстановка, полиция арестовала четверых "желтых жилетов". В течение дня в этом южном городе было зафиксировано множество инцидентов и стычек манифестантов с полицией. Агрессивно настроенные демонстранты провоцировали стражей порядка, забрасывая их всем, что попадалось им под руку.

В ответ на это полиция применила слезоточивый газ и водометы. Согласно данным префектуры департамента Верхняя Гаронна, в ходе столкновений один сотрудник полиции получил травмы.

Потасовками "желтых жилетов" со стражами порядка сопровождались и манифестации в Нанте на западе Франции. Там в акции протеста приняли участие 1700 человек. В ходе демонстрации были задержаны трое протестующих.

Начавшиеся 17 ноября 2018 года во Франции массовые манифестации "желтых жилетов" первоначально были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Униформой движения тогда же стал светоотражающий жилет автомобилистов. К настоящему времени список требований движения заметно расширился и охватывает не только социально-экономическую сферу, но и политику.