Трамп обвинил в предвзятости ведущего расследование о вмешательстве в выборы спецпрокурора

"Сейчас мы ждем доклад [по итогам расследования]. И с кем мы имеем дело? С людьми, которых никто не избирал", - констатировал Трамп, пояснивший в начале выступления, что он не намерен придерживаться заготовленного ранее текста речи.

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что у спецпрокурора Роберта Мюллера есть ряд оснований для предвзятости в отношении него при проведении расследования о приписываемом России вмешательстве в американские выборы. Об этом он заявил в субботу на проходящей в пригороде Вашингтона ежегодной конференции консервативных кругов правящей Республиканской партии США.

"За Роберта Мюллера не было подано никаких голосов. То же самое верно в отношении того, кто его назначил", - подчеркнул президент. Спецпрокурор был назначен заместителем министра юстиции и генерального прокурора США Родом Розенстайном.

"У нас имеются конфликты [интересов], - заявил американский лидер. - У меня несколько лет назад была скверная деловая операция с Робертом Мюллером. Я спросил, почему об этом не упоминают".

"Он хотел получить пост директора ФБР", - добавил Трамп, говоря о Мюллере. "И я ему его не дал", - подчеркнул он.

Трамп также заверил, что отправленный им в отставку с поста директора ФБР Джеймс Коми "является лучшим другом" Мюллера. "И это лишь некоторые из конфликтов", - сказал он.

Говоря о подчиненных спецпрокурора, которые проводят расследование, Трамп отметил: "Роберт Мюллер включил в комиссию 13 самых злобных в истории нашей страны демократов, как такое можно сделать? Это очень, очень злобные люди, только посмотрите на них".

Говоря о подчиненных Мюллера, президент США отметил: "Один из них был связан с фондом Хиллари Клинтон и руководил им. У другого репутация, вероятно, хуже, чем у любого, кого я когда-либо видел". Трамп также сравнил лиц, о которых идет речь, с убийцами.

В ожидании завершения расследования

Ранее ряд американских СМИ сообщали о том, что расследование Мюллера может быть завершено в ближайшие недели. В минюсте США это пока не подтвердили.

Спецслужбы США приписывают России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследования на этот счет продолжают вести ФБР, спецкомитет по разведке Сената, а также аппарат Мюллера. Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также много раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.