Трамп заявил, что в СМИ до сих пор неверно интерпретируют его призыв к России

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил негодование в связи с тем, что некоторые американские СМИ до сих пор неверно интерпретируют его обращение к России с призывом найти пропавшие электронные письма его бывшей соперницы на выборах экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Американский лидер выступал в субботу на проходящей в пригороде Вашингтона ежегодной конференции консервативных кругов правящей Республиканской партии США.

Трамп отметил, что СМИ в США склонны вырывать его слова из контекста и преподносить в искаженном виде. "Если ты рассказываешь шутку, если говоришь с сарказмом, если веселишься с аудиторией, если выступаешь в прямом эфире перед миллионами людей и если в аудитории 25 тыс. человек и ты говоришь что-то вроде: "Россия, пожалуйста, если можешь, найди нам электронные письма Хиллари Клинтон, пожалуйста, Россия, пожалуйста. Найди нам эти письма, пожалуйста!" - пояснил американский лидер.

"Так что все отлично проводят время, я смеюсь, нам всем весело, а потом эти фальшивые CNN и другие говорят: "Он попросил Россию получить электронные письма", - посетовал Трамп. "Я только две недели назад видел такое", - подчеркнул американский лидер. "Эти люди больны, они знают, как играть, и они играют грязно", - сказал Трамп.

Скандальный призыв

В июле 2016 года во время президентской гонки Трамп выступая во Флориде заявил: "Россия, если ты слышишь: надеюсь, что ты смогла бы найти 30 тыс. пропавших электронных посланий [Клинтон]". Он добавил, что за это РФ, "вероятно, была бы щедро вознаграждена американскими СМИ".

Трамп имел в виду разразившийся в 2015 году "почтовый скандал" вокруг служебной переписки Клинтон, которая в свою бытность главой Госдепартамента использовала в рабочих целях личный электронный почтовый ящик. Она позже передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике. ФБР вело расследование этого дела, но не нашло в нем состава преступления.

Клинтон, которая была кандидатом Демократической партии на выборах, в конечном счете проиграла их Трампу. Она не раз утверждала, что причиной поражения стал скандал вокруг ее переписки, а также якобы имевшее место вмешательство РФ в выборы в США на стороне республиканца.

Слова Трампа вызвал бурю возмущения в американских политических кругах, а также в предвыборном штабе Клинтон. Политические оппоненты республиканца США регулярно заявляют, что его высказывания говорят в пользу утверждений о якобы имевшейся некой связи между его избирательным штабом и Россией во время кампании 2016 года. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.