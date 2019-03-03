СМИ: спецпоезд Ким Чен Ына следует в Пхеньян через центральную провинцию Китая

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Бронированный спецпоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в воскресенье утром на пути в Пхеньян проследовал через железнодорожный вокзал в городе Чанша (административный центр провинции Хунань, Центральный Китай). Об этом сообщило агентство Yonhap.

В субботу после завершения саммита с президентом США Дональдом Трампом в Ханое 27-28 февраля и официального визита Ким Чен Ына во Вьетнам 1-2 марта спецпоезд северокорейского лидера покинул железнодорожный вокзал Донгданг в северной вьетнамской провинции Лангшон и направился в Пхеньян, расстояние до которого по железной дороге составляет свыше 4,1 тыс. км.

По данным Yonhap, в воскресенье в 09:00 утра по местному времени (04:00 мск) поезд пересек железнодорожную станцию в городе Чанша. Как сообщалось ранее, по пути из Вьетнама на родину Ким Чен Ын может совершить остановку в Пекине и провести там встречу с председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения итогов переговоров с Трампом.

Однако, как передает агентство, дальнейший маршрут следования поезда северокорейского лидера пока остается неизвестным.

Во вьетнамской столице 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит США и КНДР, посвященный проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По итогам встречи сторонам не удалось прийти к договоренностям. Пхеньян и Вашингтон отказались от подписания совместного документа, но договорились продолжить диалог.

1-2 марта по приглашению президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонга лидер КНДР нанес официальный визит. Ким Чен Ын стал первым за последние 55 лет высшим руководителем КНДР, побывавшим во Вьетнаме с визитом.