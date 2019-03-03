СМИ: боевики атаковали позиции армии Сирии в провинции Хама

ТАСС, 3 марта. Боевики атаковали в воскресенье позиции сирийской армии в провинции Хама. Как сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник, в результате случившегося несколько военнослужащих погибли и получили ранения.

"Вооруженные террористические группировки атаковали в 01:30 по местному времени (02:30 мск) некоторые из наших военных позиций в районе Эль-Масасна в провинции Хама", - приводит агентство заявление источника. Армейским подразделениям удалось отразить атаку боевиков, нанеся им потери в живой силе и технике.

По информации SANA, бандформирования воспользовались плохими погодными условиями для совершения вооруженной вылазки на линии фронта Эль-Мададжин - Зур-эль-Хайса - Хирбет-Маарейн. "Наши доблестные военнослужащие, несмотря на понесенные потери, отбросили противника и заставили его отступить", - отмечается в заявлении.

Командование ВС республики предупреждает, что банды террористов, вероятно, будут продолжать свои атаки. "Сирийские войска постоянно сохраняют повышенную боеготовность и будут сокрушать противника в тех районах, где ведутся военные действия против террористов", - указывается в документе.

Бандформирования последние 10 дней ведут интенсивные обстрелы городов и селений, находящих под защитой правительственной армии на северо-западе Сирии. Потери военнослужащих на этой неделе составили 20 человек, есть погибшие и получившие ранения среди мирных граждан.