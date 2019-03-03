Мэр Риги объяснил решение покинуть пост и баллотироваться на выборах в Европарламент

РИГА, 3 марта. /ТАСС/. Мэр Риги Нил Ушаков обосновал свое решение уйти с этого поста и баллотироваться на выборах в Европарламент (ЕП) 25 мая желанием сохранить мир и согласие в городе.

"Мне нужно было принять самое тяжелое решение в своей политической жизни, - написал он в своем канале в Telegram в воскресенье. - Как в этой войне [ведущейся против него] сохранить главное - согласие в Риге, в прямом и переносном смысле".

"Я выбрал - пожертвовать своим постом, не держаться за кресло и дать команде "Согласия" и "Честь служить Риге!" возможность работать дальше, - добавил он. - У меня нет никаких сомнений, что команда из 32 депутатов справится и продолжит политику, которой мы придерживаемся уже 10 лет, с 2009-го года".

Война против "Согласия"

Ушаков отметил, что война против партии "Согласие" идет в Латвии "все годы, сколько существует наша партия".

"Главная причина войны против нас - это наши идеалы мира между латышами и русскоязычными жителями Латвии, - убежден он. - Правящие отлично понимают, что только разделяя наш народ по национальному признаку они могут сохранить власть. А "Согласие" им в этом мешает".

Эта война, по словам мэра, перекинулась и на Ригу, в которой партия "Согласие" находится у власти. "Я и мои коллеги не все делали идеально, мы допускали ошибки, - сказал Ушаков. - Но мы сделали и продолжаем делать очень много для нашего города".

Новый виток после выборов

Тем не менее, по мнению рижского мэра, после выборов в Сейм осенью 2018 года эта война достигла "невиданного никогда ранее уровня ненависти".

"В этой войне все больше и больше страдают рижане, - сказал он. - У рижан правительство забирает при каждом удобном и неудобном случае деньги".

"В этом новом витке войны главной целью стал я, - продолжил Ушаков. - Вся война сконцентрировалась на мне лично, на моей семье, на моей команде. Меня заставляют только бороться за свое кресло. Чтобы на работу не было ни сил, ни времени".

Нил Ушаков уверен, что и в кресле евродепутата сможет помочь Риге. "Своей работой за 10 лет я доказал, как много может сделать самоуправление для простого человека, - говорит он. - Если я стану депутатом Европарламента, я смогу вам доказать, как много для простого человека можно сделать в Брюсселе. Если там по-настоящему работать".

Выдвижение в Европарламент

Ранее правление партии "Согласие" на своем заседании приняло решение, что мэр Риги Нил Ушаков возглавит ее избирательный список на выборах в Европейский парламент 25 мая. До того предполагалось, что список "Согласия" на выборах в Европарламент возглавит депутат Сейма Вячеслав Домбровский.

Сам мэр Риги Нил Ушаков заявил, что принял решение баллотироваться в Европарламент из-за того, что Сейм (парламент) фактически "объявил войну" жителям латвийской столицы. Он добавил, что это решение не связано с коррупционным скандалом с закупками городского транспорта. Ранее Ушаков говорил, что не собирается баллотироваться на выборах в ЕП в мае 2019 года и рассчитывает отметить юбилейный срок в кресле мэра Риги (в июле 2019 года исполнится 10 лет с момента, как Ушаков был впервые избран на пост мэра).

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии 30 января провели обыски в рабочем кабинете мэра Риги и у него дома в связи со скандалом вокруг закупок в муниципальном транспортном предприятии Rigas satiksme. На фоне скандала об отставке заявили все пять членов правления Rigas satiksme, а также вице-мэр Риги Андрис Америкс. Латышские националисты потребовали отставки мэра Риги, однако градоначальник сохранил свой пост.