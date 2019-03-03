В Черновицкой области неизвестные напали на агитпалатку партии "Батькивщина"

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Неизвестные повредили агитационную палатку кандидата в президенты Украины в поселке Красноильск Старожинецкого района Черновицкой области. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба областной полиции.

"Четверо неизвестных подъехали на автомобиле иностранной регистрации к агитационной палатке одного из кандидатов на пост президента Украины. Злоумышленники начали цепляться к агитатору и совершать хулиганские действия: повредив палатку, прицепили ее к машине и скрылись с места преступления в неизвестном направлении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В пресс-службе добавили, что полиция по данному факту открыла уголовное дело по статье "Хулиганство". Сотрудники правоохранительных органов для розыска автомобиля ввели в Старожинецком и соседних районах план "Перехват". В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, ведется поиск правонарушителей.

В то же время в партии "Батькивщина" сообщили, что утром группой неизвестных было совершено нападение на агитационную палатку их представителя в поселке Красноильск. В партии это назвали провокацией перед приездом Юлии Тимошенко в регион. "Очевидно, им очень не нравится агитация за Юлию Тимошенко. Это явная провокация накануне ее визита в нашу область", - приводит пресс-служба партии слова депутата фракции "Батькивщина" в Черновицком облсовете Степана Митрика.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта, Центризбирком страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов на пост главы государства - 44.