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Кризис на Украине

В ДНР заявили, что машина с украинскими военными подорвалась на мине на юге Донбасса

Все пострадавшие доставлены в мобильный военный госпиталь Мариуполя

ДОНЕЦК, 3 марта. /ТАСС/. Разведка провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) установила, что автомобиль с пятью украинскими военными подорвался на мине, которую их же сослуживцы установили на дороге между населенными пунктами Бердянское и Широкино. Об этом в воскресенье сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции республики Даниил Безсонов.

"В ночь с 1 на 2 марта на участке автодороги между населенными пунктами Бердянское и Широкино в результате подрыва автомобиля получили минно-осколочные ранения пятеро военнослужащих 79 бригады", - цитирует Безсонова Донецкое агентство новостей.

Он добавил, что все пострадавшие доставлены в мобильный военный госпиталь Мариуполя. Состояние двоих оценивается как критическое.

В декабре 2018 года подразделения Вооруженных сил Украины начали минирование автомобильных дорог в селах Донбасса, которые контролируются Украиной. Тогда в Народной милиции ДНР не исключили, что такие действия могут привести к подрывам транспорта, а сама провокация может быть использована украинской стороной в качестве повода для остановки автомобильного сообщения гражданского населения на мариупольском направлении.

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