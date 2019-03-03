Reuters: президент Алжира подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах

ТАСС, 3 марта. Документы действующего 82-летнего президента Алжира Абдельазиза Бутефлики поданы в воскресенье в Конституционный совет для регистрации его в качестве кандидата на выборах главы государства, которые состоятся 18 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что алжирский лидер находится в реанимации в Университетском госпитале Женевы.

В столице Алжира и многих других городах страны продолжаются массовые акции протеста, участники которых выступают против выдвижения Бутефлики на пятый срок.

В воскресенье один из наиболее влиятельных оппозиционных политиков Алжира, бывший премьер-министр (2000-2003) Али Бенфлис объявил об отказе от участия в президентской гонке. Причины такого решения не уточняются, пишет информационный портал Alg24.

Бенфлис в свое время был близким соратником Бутефлики. Экс-премьер дважды - в 2004 и 2014 годах - принимал участие в президентских выборах, но оба раза проигрывал. В 2015 году Бенфлис основал и возглавил партию "Талаи аль-Хуррийат". Его называли в числе наиболее серьезных соперников Бутефлики.

В воскресенье истекает срок подачи документов для регистрации кандидатов для участия в президентских выборах.

Бенфлис ранее дал интервью журналу JeuneAfrique, в котором назвал "опасным для Алжира вакуум на вершине власти". По его словам, если Бутефлика будет избран на пятый срок, то "для страны это будет означать продолжение пути в неизвестность".

Срочным планом действий для Алжира Бенфлис назвал "выход из политического тупика, противостояние финансово-экономическому кризису и улучшение социальной ситуации".