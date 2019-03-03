Данфорд и Герасимов встретятся в Вене 4 марта

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд проведут встречу в Вене 4 марта. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении официального представителя КНШ полковника Патрика Райдера.

"Председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд встретится с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым 4 марта в Вене, в Австрии", - сообщается в документе.