Трамп заявил, что показания Коэна в очередной раз подтверждают отсутствие сговора с РФ

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Показания экс-адвоката президента США Майкла Коэна на слушаниях в Палате представителей Конгресса подтвердили отсутствие какого-либо сговора команды Дональда Трампа с Россией. Об этом американский лидер написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Враждебные показания Коэна, которые этот лжец дал ради того, чтобы сократить свой тюремный срок, подтверждают отсутствие сговора [с Россией]!" - заявил он. "Я являюсь невинным человеком, которого преследуют очень плохие, противоречащие сами себе и коррумпированные люди, ведущие незаконную "охоту на ведьм", которую нельзя было позволять начинать. И все лишь по причине того, что я выиграл выборы!" - добавил Трамп.

По его словам, "за более чем два года преследований в отношении президента единственное, что было доказано, - это то, что демократы и другие нарушили закон".