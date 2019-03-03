Партия реформ победила в голосовании в интернете на выборах в парламент Эстонии

ТАЛЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Партия реформ победила по итогам электронного голосования на выборах в парламент Эстонии с 40% голосов. Об этом сообщила в воскресенье Республиканская избирательная комиссия.

По данным комиссии, второе место по итогам электронного голосования заняла Консервативная народная партия Эстонии (13,5%). За ней идут "Отечество" (12,6%), Центристская партия (11,7%), Социал-демократическая партия (11,4%) и "Эстония 200" (5,5%).

Не преодолевают 5%-ный барьер "Зеленые Эстонии" (2,3%), партия "Богатство жизни" (1,5%), Свободная партия (1,2%) и Объединенная левая партия Эстонии (0,1%). За независимых кандидатов подано 0,3% голосов.

Ранее в республике прошло предварительное (включая электронное) голосование, в котором приняли участие рекордные 39,3% избирателей (346 395 человек), то есть почти на 50 тыс. избирателей больше, чем на парламентских выборах 2015 года.

Голосование на выборах в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) началось в воскресенье в 09:00 (10:00 мск) и закончилось в 20:00 (21:00 мск). Работал 451 избирательный участок. За победу на выборах боролись 10 партий и 15 независимых кандидатов. Всего на выборах выдвинуты 1099 кандидатов.

В новость были внесены изменения (22:12 мск) - содержит детали о голосовании и дне выборов