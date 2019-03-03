В Литве завершились муниципальные выборы

ВИЛЬНЮС, 3 марта. /ТАСС/. Выборы в органы местной власти и прямые выборы мэров 60 самоуправлений Литвы прошли в воскресенье. Как сообщила журналистам председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матьёшайтите, в выборах приняли участие 47,8% избирателей, в списки для голосования были внесены 2,4 млн человек.

"Активность избирателей с учетом досрочного голосования, которым воспользовались 6,25% избирателей, превысила явку прошлых выборов 2015 года, тогда она составила 47%", - сказала Матьёшайтите.

На 1502 депутатских мандата в местных советах претендовали более 13,7 тыс. кандидатов, что на 1 тыс. меньше, чем на выборах 2015 года. На 60 мест глав административных единиц - 410 кандидатов.

Среднестатистический кандидат - 48-летний (на прошлых выборах 46-летний) литовец, задекларировавший имущество на €83,9 тыс. (в 2015 году - на €63,7 тыс.).

Депутаты местных советов в Литве избираются тайным голосованием на четыре года на основе всеобщего избирательного права. Мэров административных единиц также напрямую избирают жители. Такой порядок парламент ввел в 2014 году. Ранее мэров из своего числа выбирали депутаты самоуправлений.