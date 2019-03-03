Экзитпол: Александра Дулкевич выиграла досрочные выборы мэра Гданьска

ВАРШАВА, 3 марта. /ТАСС/. Досрочные выборы мэра города Гданьск выиграла Александра Дулкевич, ранее работавшая заместителем занимавшего этот пост более 20 лет Павла Адамовича, который был убит в середине января. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, распространенного в воскресенье после закрытия избирательных участков.

39-летняя Дулкевич по образованию юрист. После смерти Адамовича она стала исполняющей обязанности мэра. В ходе избирательной кампании она заявила, что выдвинула свою кандидатуру, чтобы "продолжать дело предшественника". Жителям города она пообещала повысить безопасность дорожного движения, открыть новые ясли и детские сады, развивать инфраструктуру для велосипедистов.

По данным экзитпола, Дулкевич набрала 84% голосов, не оставив шансов конкурентам - режиссеру документального кино Гжегожу Брауну и предпринимателю Мареку Скибе, которые получили по 12 и 4 п.п. соответственно. Официальные итоги выборов городская избирательная комиссия должна представить в понедельник.

Нападение на мэра Гданьска вечером 13 января совершил 27-летний Стефан В. (фамилия по польским законам не называется). Он ворвался на сцену, где стоял градоначальник после своего выступления на благотворительном концерте, и нанес ему несколько ножевых ранений. Позднее Адамович умер в больнице.

Напавшего на мэра задержали на месте. Ему предъявлены обвинения в убийстве. Сообщалось, что он страдал психическим расстройством.