Власти Чехии инициируют в Праге конференцию по разоружению с участием глав РФ, США и Китая

ПРАГА, 4 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек намерен инициировать проведение в Праге международной конференции по разоружению с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила в воскресенье пражская газета Mlada fronta Dnes,

"Прагу мы могли бы предложить в качестве места проведения такой встречи, - приводит издание слова Петржичека. - Прага имеет соответствующую традицию. Здесь в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой был подписан [американо-российский] Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, Пражский договор). Думаю, что Прага вновь могла бы стать местом, где был бы сделан столь принципиальный шаг в области [глобального] разоружения".

Как пишет издание, Петржичек в ходе рабочего визита в Вашингтон в конце февраля информировал о своей инициативе госсекретаря США Майкла Помпео и помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Министр обсудил с ними вопросы безопасности в свете объявления США и Россией о приостановке обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Петржичек довел до сведения американской стороны, что Чехия заинтересована в сохранении международных механизмов, направленных на снижение количества оружия массового уничтожения и его носителей.

"Мы [с американскими партнерами] обсудили ряд вопросов из области безопасности. Говорили о том, что после завершения действия ДРСМД такие страны, как Чехия, были бы заинтересованы в поиске какого-то глобального режима, который ограничивал бы [существование] некоторых видов оружия. Исходя из этого, мы на дипломатическом уровне хотели бы проявить посреднические усилия по организации [международных] переговоров об этом", - сказал министр.

О возможности проведения в Праге международной конференции по разоружению с участием мировых лидеров глава чешской дипломатии говорил главным образом с Болтоном. Данная тема может быть поднята на предстоящей в четверг в Вашингтоне встрече премьер-министра республики Андрея Бабиша с Трампом. МИД Чехии готовит соответствующие документы для главы кабмина, который во вторник направляется с визитом в США, пишет "Млада фронта днес". Петржичек также будет информировать о своей инициативе президента Чехии Милоша Земана.