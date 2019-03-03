Глава МВД Эстонии объяснила разочарованием низкую явку на выборах в русскоязычном регионе

ТАЛЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Низкая явка на парламентских выборах в Эстонии в населенном преимущественно русскоязычными жителями восточном регионе Ида-Вирумаа стала следствием разочарования людей во власти. Об этом сказала в ночь на понедельник министр внутренних дел страны Катри Райк (Социал-демократическая партия).

"Нельзя забывать и о том, что половина людей в Ида- Вирумаа - не граждане Эстонии, они граждане других государств либо неграждане, - заявила она газете Postimees. - И очень больно слышать: "Мы никто". Люди не могут идти на выборы".

Райк добавила, что жители Ида-Вирумаа разочарованы. По ее словам, явка в регионе всегда была низкой, но об этом вспоминают только после выборов. "Всегда после выборов обсуждается, почему она такая, но это забудется через пару месяцев, - сказала министр. - А вспомнится Ида-Вирумаа, скорее всего, перед выборами".

Явка на парламентских выборах в Эстонии 3 марта составила 63,1%, заявил в воскресенье руководитель госслужбы по организации выборов Прийт Винкель. Наивысшей была активность избирателей в уезде Харьюмаа - 68,8%, самой низкой - в Ида-Вируском уезде (48,2%).

Голосование на выборах в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) началось в воскресенье в 09:00 (10:00 мск) и закончилось в 20:00 (21:00 мск). Свои двери для избирателей открыл 451 избирательный участок. За победу на выборах боролись 10 партий и 15 независимых кандидатов, всего на выборах были выдвинуты 1099 кандидатов.

Лидерство на выборах в парламент Эстонии по итогам обработки 93% бюллетеней удерживает Партия реформ с 29,6%. На втором месте - возглавляющая правительство Центристская партия с 22%. За ней идут Консервативная народная партия Эстонии (17,7%), "Отечество" (11,5%) и Социал- демократическая партия (10,1%). Остальные партии не проходят пятипроцентный барьер.