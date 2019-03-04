Премьер Эстонии поздравил Партию реформ с победой на выборах в парламент

"Надо уметь проигрывать, после поражений рождаются всегда победы", - сказал он.

ТАЛЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Председатель Центристской партии, премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил лидера Партии реформ Каю Каллас с победой на выборах в Рийгикогу. Об этом он сообщил, выступая перед соратниками в ночь на понедельник.

"Послал председателю Партию реформ Кае Каллас сообщение, поздравил ее с победой Партии реформ, - добавил Ратас. - В Эстонии так заведено, кто выиграет выборы, должен формировать правительство".

По итогам обработки 100% бюллетеней Партия реформ получает 28,8% и 34 мандата в парламенте из 101 (на четыре больше, чем у нее сейчас). На втором месте - возглавляющая правительство Центристская партия с 23,0% (26 мандатов, на один меньше). За ней идут Консервативная народная партия Эстонии (17,8%, 19 мандатов, на 12 больше, чем сейчас), "Отечество" (11,4%, 12 мандатов или на два меньше) и Социал-демократическая партия (9,8%, 10 мандатов или на пять меньше). Остальные партии не проходят пятипроцентный барьер.

Голосование на выборах в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) началось в воскресенье в 09:00 (10:00 мск) и закончилось в 20:00 (21:00 мск). Свои двери для избирателей открыл 451 избирательный участок. За победу на выборах боролись 10 партий и 15 независимых кандидатов. Всего на выборах выдвинуты 1099 кандидатов.