Порошенко уволил первого замсекретаря СНБО Украины Гладковского

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом президент сообщил в Николаеве.

"Сегодня с утра перед вылетом в Николаев я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО", - сказал он. Президент заявил, что Гладковский также освобожден от должности главы межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

25 февраля журналисты украинской телепрограммы "Наши деньги", специализирующейся на расследованиях в области коррупции, обнародовали информацию о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, с 2016 года ряд чиновников продавали оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Запчасти завозились со складов украинских воинских частей, а часть якобы и с территории России. Сумма сделок составила 250 млн гривен (около $9,3 млн). По данным журналистов, к этим махинациям причастны близкие к Порошенко должностные лица, в частности сын Гладковского, его бизнес-партнеры и концерн "Укроборонпром".

27 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о растрате госсредств в особо крупных размерах в оборонной сфере на основании журналистского расследования. Верховная рада 28 февраля приняла постановление о расследовании фактов злоупотреблений на предприятиях "Укроборонпрома". Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможного хищения имущества должностными лицами концерна.

Ранее Порошенко приостановил полномочия Гладковского, а руководство "Укроборонпрома" отстранило директоров двух своих предприятий - главу ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" Алексея Бабича и главу ГП "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко.