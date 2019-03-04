G7 и Всемирный банк раскритиковали Украину за отмену статьи УК о незаконном обогащении

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Члены "большой семерки" (G7) и Всемирный банк раскритиковали отмену Конституционным судом Украины (КСУ) статьи о незаконном обогащении. Соответствующая позиция изложена в их совместном заявлении, обнародованном в понедельник в Twitter французского представительства в группе послов G7.

"Недавняя отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном кодексе - это значительное поражение в борьбе с коррупцией на Украине", - сказано в заявлении. Представители обеих структур подчеркнули, что такой шаг "ослабил влияние всей антикоррупционной архитектуры, включая Высший антикоррупционный суд, который должен был быть создан [на Украине] и, как ожидалось, должен вынести решения относительно значительного количества дел о незаконном обогащении, а также повлиял на возможность Национального антикоррупционного бюро расследовать коррупцию в высших эшелонах власти".

В совместном заявлении указывается, что десятки стран по всему миру включили в свое законодательство норму об уголовном наказании за незаконное обогащение. "Судьи во всем мире признали, что наказание за незаконное обогащение - мощный инструмент в борьбе с коррупцией, который одновременно сохраняет уважение к основным правам человека и конституционным принципам, таким как презумпция невиновности, гарантия против принуждения к самообвинению и правовой неопределенности", - сказано в документе.

Послы G7 и Всемирный банк призвали украинскую власть "активизировать усилия для обеспечения эффективности антикоррупционных правовых инструментов и институтов, включая возобновление уголовной ответственности за незаконное обогащение, в соответствии с принципами ООН, Организации экономического сотрудничества и развития и ЕСПЧ, а также найти способ продолжить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу" решением КСУ.

26 февраля КСУ постановил, что положения статьи уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников не соответствуют принципам верховенства права. Свое решение суд объяснил тем, что статья нарушает презумпцию невиновности, так как обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

Решение суда вызвало резкую критику. Ведущие общественные организации Украины опубликовали заявление, в котором говорится, что отмена статьи, по сути, означает отказ Киева от обязательства перед МВФ провести антикоррупционную реформу. В Европейском союзе заявили, что аргументы суда могут быть ошибочными. На этом фоне президент Украины Петр Порошенко в минувший четверг внес в Верховную раду новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение.