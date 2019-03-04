Глава МИД Испании подписал налоговое соглашение с Великобританией по Гибралтару

МАДРИД, 4 марта. /ТАСС/. Глава МИД Испании Жозеп Боррель подписал в понедельник налоговое соглашение, регулирующее ситуацию с Гибралтаром после выхода Великобритании из ЕС. Об этом министр сообщил в Twitter.

"Сегодня подписал... налоговый договор для Гибралтара", - уточнил Боррель. По его информации, "это первое международное соглашение, подписанное между Испанией и Соединенным Королевством по Гибралтару после Утрехтского договора".

По данным газеты El Pais, согласно достигнутым договоренностям, физические лица, которые проводят более полугода в Испании, а также предприятия с большей частью активов или доходов на испанской территории должны будут платить налоги в пиренейском королевстве. Как сообщило агентство Europa Press, соглашение теперь должно быть одобрено Советом министров и ратифицировано парламентом страны.

Гибралтар является заморской территорией Великобритании на Пиренейском полуострове, оспариваемой Мадридом. Пока обе страны находились в Евросоюзе, политическая острота этой старой дилеммы в британо-испанских отношениях оставалась приглушена. Однако с выходом из сообщества Великобритании, а следовательно и всех ее территорий, их жители могут потерять доступ к европейскому рынку, а в самом худшем случае - и возможность свободного перемещения по территории Евросоюза.