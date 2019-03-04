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Политический кризис в Венесуэле

Глава МИД Великобритании потребовал от Мадуро обеспечить свободу и безопасность Гуайдо

Джереми Хант отметил, что лидер оппозиции возвращается в страну

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джереми Хант потребовал от "режима [Николаса] Мадуро" обеспечить свободу и безопасность лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо после возвращения того в страну. Требование официального Лондона глава британской дипломатии озвучил в своем Twitter.

"Временно исполняющий обязанности президента Хуан Гуайдо сегодня возвращается в страну. Режим Мадуро должен обеспечить его свободу и безопасность. На вас устремлены взгляды всего мира", - написал Хант.

Ранее Гуайдо, несмотря на запрет выезжать из Венесуэлы, посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор. В воскресенье он заявил, что в понедельник намерен вернуться в Венесуэлу, где его готовятся встречать сторонники.

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Теги
Мадуро, НиколасАргентинаБразилияКолумбияЭквадорПарагвайВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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