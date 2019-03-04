Полиция Киева возбудила дело по факту обнаружения элементов прослушки у офиса Зеленского

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Полиция Киева возбудила уголовное дело по факту обнаружения элементов прослушивающей аппаратуры возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 359 ("Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национальной полиции Киева.

За это правонарушение предусмотрен штраф в размере от 3 тыс. 400 до 17 тыс. гривен (от $125 до $630), либо ограничение или лишение свободы на четыре года. Ранее в понедельник об обнаружении элементов прослушки у офиса кандидата в президенты сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Согласно последнему социологическому исследованию от центра "София", лидером рейтинга общественного мнения является Владимир Зеленский (18,3%), за ним следуют Юлия Тимошенко (15,4%), Петр Порошенко (12,1%), Юрий Бойко (11,2%), Анатолий Гриценко (6,4%). Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.