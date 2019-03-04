Гуайдо заявил, что около 700 венесуэльских силовиков перешли на сторону оппозиции

КАРАКАС, 4 марта. /ТАСС/. Не менее 700 венесуэльских военнослужащих перешли на сторону политических противников президента Николаса Мадуро. С таким утверждением выступил в понедельник на митинге в Каракасе лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

"Эти 700 человек, которые перешли на сторону конституции, представляют собой 20% всех военнослужащих штата Тачира", - цитирует политика в своем Twitter журналист Габриэль Бастидас. Ранее Гуайдо заявлял, что представители оппозиции проводят тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности, обещая им амнистию в случае перехода на его сторону. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес говорил, что военнослужащим и бойцам национальной гвардии обещали до $20 тыс. каждому за побег в Колумбию.

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал случившееся попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.