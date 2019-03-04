В Конгрессе США потребовали от Белого дома и Госдепа данные по встречам Трампа с Путиным

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Председатели трех комитетов Палаты представителей Конгресса США - по разведке, по иностранным делам и по надзору - затребовали от Белого дома и Госдепартамента документы, касающиеся встреч президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении глав трех комитетов.

Конгрессмены также хотят, чтобы представители Госдепартамента и Белого дома дали показания членам Конгресса по этому поводу.

Газета The Washington Post в январе писала, что Трамп тщательно скрывал от членов администрации детали своих первых переговоров с Путиным, которые состоялись летом 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20. В частности, отмечается, что после этой встречи он якобы забрал себе записки переводчика, присутствовавшего на ней, и велел ему не распространяться об этом среди других членов администрации. Это, по данным бывших и действующих членов правительства США, стало известно после того, как один из членов команды советников Трампа в Белом доме и высокопоставленный представитель Госдепартамента запросили у лингвиста информацию о встрече двух лидеров, но получили на это отказ.

Позднее в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что никогда не пытался скрывать какие-либо подробности относительно его встреч с российским лидером. Отвечая на вопрос об опубликованной в газете The New York Times статье, в которой утверждалось, что в ФБР негласно проводили проверку, чтобы выяснить, действует ли Трамп в интересах России, хозяин Белого дома назвал материал самым оскорбительным, который он когда-либо читал.