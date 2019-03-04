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Президентские выборы на Украине - 2019

Зеленский сожалеет о возможном прослушивании его офиса сотрудниками СБУ

Ранее в службе подтвердили, что установили прослушивающие устройства, однако заявили, что действия не связаны с избирательной компанией артиста

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) могут быть причастны к организации прослушивания его офиса.

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"Мы сейчас пишем "Вечерний квартал", я вам скажу, что правда сложно писать "Квартал", когда тебя пишут, но если служба безопасности или сотрудники - следствие покажет, кто это был, нас слушают и пишут, может им просто нравится наш юмор, - сказал он в эфире телеканала "1+1". - Честно говоря, мне это уже не смешно. Знаете, печально, что таким занимаются люди, которые должны заниматься безопасностью граждан нашей страны".

Ранее полиция Киева сообщила, что ведет расследование по факту обнаружения элементов прослушивающей аппаратуры возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского. Позже там добавили, что по данному факту открыто дело по статье УК Украины "Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации".

В СБУ признали, что установили прослушивающие устройства по адресу, где может находиться офис кандидата в президенты. При этом, по их словам, эти меры никак не связаны с избирательной кампанией и деятельностью Зеленского.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Согласно последнему социологическому исследованию от центра "София", лидером рейтинга общественного мнения является Владимир Зеленский (18,3%), за ним следуют Юлия Тимошенко (15,4%), Петр Порошенко (12,1%), Юрий Бойко (11,2%), Анатолий Гриценко (6,4%). Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.

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УкраинаПрезидентские выборы на Украине - 2019
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