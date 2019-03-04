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Второй саммит США — КНДР

Трамп заявил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном отказ от военных учений с Южной Кореей

Американский лидер заявил, что принял решение давно, так как маневры "стоят США слишком много денег"

ТАСС, 4 марта. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не обсуждал прекращение совместных с Южной Кореей командно-штабных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Военные учения или военные игры, как я их называю, никогда не обсуждались на моей встрече с Ким Чен Ыном, - написал Трамп в Twitter. - Я принял это решение очень давно, потому что эти "игры" стоят США слишком много денег, особенно учитывая тот факт, что огромные затраты нам не возмещаются".

Ранее министерство обороны Южной Кореи и Пентагон сообщили о решении США и Республики Корея прекратить совместные учения Key Resolve и полевые маневры Foal Eagle с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Оно было принято по итогам телефонного разговора между исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом и южнокорейским министром национальной обороны Чон Гён Ду.

Как сообщило позднее агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея и Командования объединенных сил Южной Кореи и США, Сеул и Вашингтон вместо этого проведут с 4 по 12 марта совместные учения под названием "Альянс".

В Ханое в четверг завершился двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

Теги
СШАКНДРРеспублика КореяКим Чен ЫнТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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