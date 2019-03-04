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Представителей Нацгвардии Венесуэлы забросали камнями на карнавале в Каракасе

Полиция начала задерживать участников беспорядков

КАРАКАС, 4 марта. /ТАСС/. Десятки молодых людей начали закидывать камнями представителей Национальной гвардии на карнавале в Каракасе, сообщает во вторник корреспондент ТАСС с места событий.

Перед этим неизвестные в карнавальных масках кинули в толпу на улице Лос-Просерес к югу от центра Каракаса несколько шашек со слезоточивым газом, а затем смешались с толпой.

Все произошедшее привело к тому, что люди в панике стали покидать место событий. Этому способствовало и то, что в толпе раздались хлопки, похожие на выстрелы из пневматического оружия. Полиция начала задерживать активных участников беспорядков, в настоящий момент полицейские перекрывают улицы и берут ситуацию под контроль. Информации о числе задержанных и пострадавших пока нет.

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