СМИ: оппозиция Греции потребовала объяснений посадки в Афинах самолета из Венесуэлы

АФИНЫ, 5 марта. /ТАСС/. Главная греческая оппозиционная партия "Новая демократия" (НД) потребовала в понедельник у правительства страны объяснений насчет посадки в Афинах правительственного самолета из Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении НД, опубликованном газетой Naftemporiki.

По данным издания, "Новая демократия" требует ответа от правительства Греции по поводу "таинственного рейса" венесуэльского правительственного самолета, приземлившегося в афинском международном аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса. "Согласно эксклюзивному репортажу телеканала Skai, правительственный самолет Венесуэлы приземлился в субботу в аэропорту "Элефтериос Венизелос" и пробыл в Афинах четыре часа, в течение которых министр иностранных дел правительства Мадуро провел какие-то встречи", - говорится в заявлении главной оппозиционной партии.

"Вопросы к правительству [Греции] очевидны: по какой именно причине оно дало разрешение на посадку этому самолету, когда большинство европейских стран отказались это сделать, и с кем именно встретился представитель г-на Мадуро?" - добавила партия.

Таинственный рейс

Как сообщил в понедельник вечером греческий телеканал Skai, правительственный самолет из Венесуэлы с опознавательным знаком YV2486 приземлялся в субботу в Афинском международном аэропорту в условиях крайней секретности, лайнер прилетел без предоставления плана полета.

Телеканал отмечает, что полет данного правительственного самолета Венесуэлы покрыт тайной. Он вылетел 24 февраля из Каракаса, взлетев с президентской взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Майкетии с первоначальным пунктом назначения на венесуэльском острове Маргарита в Карибском море. В тот же день экипажу самолета удалось посадить его в Португалии после того, как пилот пригрозил, что, если разрешение на посадку не будет дано, самолет упадет, так как закончится топливо.

Через два дня после этого лайнер, как утверждается, приземлился в Женеве. Однако несколько европейских стран отказали этому самолету в посадке. В конце концов, 2 марта в 14:06 (15:06 мск) он приземлился в Афинах. Первоначально экипаж попросил один час для дозаправки, но в итоге самолет оставался в афинском аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса около 4 часов, откуда он вылетел в 18:00 (19:00 мск).

Экипаж венесуэльского лайнера, как утверждается, сообщил диспетчерской вышке в афинском аэропорту, что это не был официальный правительственный рейс. Речь шла о самолете Falcon государственной нефтяной компании PDVSA, который считается правительственным.

Золото из хранилищ Центробанка

По данным телеканала, представители венесуэльской оппозиции утверждают, что самолет взлетел из Каракаса в тот же день, когда администрация президента Николаса Мадуро изъяла 8 т золота из хранилищ Центробанка Венесуэлы.

В свою очередь, греческий новостной портал In.gr сообщил, что окончательным пунктом полета данного лайнера были Объединенные Арабские Эмираты.

27 февраля агентство Reuters со ссылкой на три правительственных источника и представителя Национальной ассамблеи (парламента республики) сообщило, что по меньшей мере 8 т золота были изъяты за несколько дней до этого из хранилищ Центробанка Венесуэлы. 31 января агентство сообщило, что ЦБ Венесуэлы намерен в ближайшие дни отправить 15 т золота в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы продать его для пополнения запасов иностранной валюты.