В Сирии задержан экстремист ИГ из Швеции

СТОКГОЛЬМ, 5 марта. /ТАСС/. Шведский экстремист террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в России) Микаэль Скромо задержан курдами в Сирии. Об этом во вторник сообщает телеканал SVT.

Родившийся в Гётеборге 33-летний Скромо, который также имеет норвежское подданство, принял ислам после окончания средней школы. Он присоединился к ИГ в Сирии в 2014 году и принял имя Абдул Самад аль-Сведи ("Шведский слуга Аллаха"). Житель Гётеборга занимался пропагандой и рекрутингом для ИГ сначала в Швеции, а затем в Сирии. Он призывал к терактам в королевстве.

Жена Скромо погибла в конце года во время бомбежки. У него семеро детей, их судьба неизвестна.

Швед был арестован в окрестностях Багхуза на северо-западе Сирии, последнего оплота ИГ в регионе. Информация о том, сколько террористов ИГ остается там, варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.