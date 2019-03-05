США не уточнили, кто сформирует "многонациональный контингент" на северо-востоке Сирии

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Администрация США отказывается уточнить, какие именно государства, помимо Соединенных Штатов, намерены принять участие в создании так называемого многонационального контингента на северо-востоке Сирии.

Выступая во вторник на регулярном брифинге для журналистов, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино заявил, что "остаточный американский контингент сохранится на северо-востоке Сирии в качестве части многонациональных сил, чтобы не допустить возвращения [террористической группировки] "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), а также поддерживать стабильность и безопасность на северо-востоке Сирии".

Палладино подтвердил, что США выводят свои войска из Сирии, за исключением определенной их части, как ранее уже объявлялось. "По мере перехода мы будем работать со своими союзниками и партнерами, чтобы "зачищать" освобожденные районы, проводить точечные антитеррористические операции и поддерживать усилия по стабилизации. Вывод [американских войск] будет продолжаться, как ранее было объявлено. Он будет обдуманным и скоординированным", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

При этом он проигнорировал неоднократно заданные ему вопросы о том, какие еще страны согласились войти в состав "многонационального контингента" на северо-востоке Сирии. "Переговоры [на этот счет] с нашими союзниками продолжаются. Вдаваться в детали мы не будем, переговоры продолжаются. Объявлять нам не о чем", - отметил дипломат.