Госдеп считает, что угрозу военного вторжения США в Венесуэлу обсуждают только Мадуро и РФ

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрам утверждает, что угрозу американского военного вторжения в Венесуэлу рассматривают только представители правительства президента республики Николаса Мадуро и Россия. Такую точку зрения он озвучил во вторник на брифинге для журналистов в Вашингтоне.

Ему был задан вопрос, что имел в виду в понедельник вице-президент США Майкл Пенс, говоря о потенциальной немедленной реакции США в случае, если лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо будет угрожать опасность или его будут запугивать власти. "У нас есть много планов, много шагов, которые мы можем предпринять и которые окажут воздействие, например, на финансовую систему Венесуэлы, на представителей режима [действующего правительства]. Меры, схожие с теми, что мы уже предпринимали, но жестче", - сказал он.

"Мы обсуждали эти меры в конфиденциальном порядке, и они уже готовы на тот случай, если нам придется их применить против режима. Никто не говорит о военных шагах со стороны США, за исключением режима и России. Я неоднократно давал понять, что наша политика заключается в оказании политического, дипломатического и экономического давления для того, чтобы прийти к мирной и демократической передаче власти в Венесуэле", - утверждал Абрамс.