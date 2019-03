Сенаторы внесли в Конгресс США законопроект об окончании войны в Афганистане

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Сенаторы США Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) и Том Юдолл (демократ от штата Нью-Мексико) внесли в Конгресс во вторник законопроект, который призван положить конец военным действиям страны в Афганистане, продолжающимся почти два десятилетия. Об этом говорится на сайте верхней палаты законодательного органа США.

В случае принятия "Закона о возвращении американских войск домой после благородной службы" (The 2019 American Forces Going Home After Noble Service Act) США должны объявить победу в Афганистане и в 45-дневный срок разработать план вывода всех американских военнослужащих в течение года.

Инициатива заложит "основу для политического примирения, которое будет осуществляться афганцами", говорится в документе.

Она также аннулирует разрешение на применение военной силы против террористов от 2001 года, которое Конгресс предоставил президенту после терактов 11 сентября. Это разрешение, которое критикуют многие законодатели, до сих пор используется вашингтонской администрацией для обхода Конгресса в деле проведения военных операций против террористических группировок.

Выплаты военнослужащим

Кроме того, отмечается в тексте внесенного законопроекта, федеральное правительство выплатит в течение одного года денежное пособие в размере $2,5 тыс. (или $7,5 млрд в целом) более чем 3 млн военнослужащих, участвовавшим в операциях в Афганистане. Это пособие приведет к "незамедлительному сокращению расходов более чем на 83% по сравнению с текущими ежегодными затратами", считают сенаторы.

"Бесконечная война ослабляет нашу национальную безопасность, грабит нынешнее и будущие поколения посредством стремительно растущего долга и создает новых врагов, которые угрожают нам, - подчеркнул Пол. - Настало время объявить о победе, которой мы добились давным-давно, вернуть их [американских военнослужащих] домой и, в первую очередь, учитывать потребности Америки". Он отметил, что с октября 2001 года было убито более 2,3 тыс. американских военнослужащих, а сами военные действия обошлись бюджету в более чем $2 трлн.

По словам Юдолла, скоро в Афганистан на ротационной основе прибудут американцы, "чтобы участвовать в войне, которая началась еще до их рождения". Ряд организаций по защите ветеранов США уже поддержали инициативу сенаторов.

В настоящий момент вашингтонская администрации ведет переговоры с движением "Талибан" (запрещено в РФ) о прекращении военного конфликта. Как отмечают американские СМИ, на переговорах обсуждается сокращение примерно вдвое в течение следующих нескольких месяцев дислоцированного в Афганистане контингента из 14 тыс. военнослужащих. Американские войска, сообщает пресса, покинут страну в течение следующих трех-пяти лет.

17 лет войны

Военная операция в Афганистане продолжается уже более 17 лет - с декабря 2001 года. На пике кампании в 2010-2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году, а сейчас в этой стране остается 14-тысячная миссия инструкторов и советников альянса.

За последние четыре года силы движения "Талибан" значительно расширили зону своего контроля в Афганистане, которая сейчас распространяется примерно на 60% территории страны.