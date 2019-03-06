Экс-президента Южной Кореи Ли Мён Бака выпустят из тюрьмы под залог

ТАСС, 6 марта. Бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак, приговоренный к 15 годам тюрьмы за коррупцию, будет освобожден под залог в среду. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на решение Высшего суда Сеула.

По данным агентства, одной из причин такого решения стало ухудшение состояния экс-президента, который провел год в тюрьме.

Ордер на арест Ли Мён Бака, занимавшего пост президента страны с 2008 по 2013 год, был выдан 22 марта 2018 года. В начале апреля прокуратура Южной Кореи обвинила экс-президента во взяточничестве, присвоении средств, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью, нарушении избирательного законодательства, потребовав для него 20 лет колонии. Следствие также отмечало, что Ли Мён Бак мог незаконно получать и присваивать средства (до $10,3 млн) из секретных фондов Национальной разведывательной службы, предназначенные для финансирования тайных операций.

5 октября 2018 года Высший суд Сеула приговорил его к 15 годам тюрьмы. Бывший глава государства неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, указывая на то, что власти страны проводят кампанию против консервативных сил под предлогом борьбы с коррупцией. Ли Мён Бак стал пятым по счету южнокорейским экс-президентом, ставшим фигурантом уголовного дела.