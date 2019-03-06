ABC: главы спецслужб США назвали вредными публикации СМИ о разведбрифингах для Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хэспел подвергли критике ряд американских СМИ за ложные и вредные публикации о качестве брифингов, которые проводят спецслужбы для президента Дональда Трампа. Коутс и Хэспел изложили свое мнение на этот счет в заявлении, выдержки из которого опубликовала во вторник телекомпания ABC.

"Спекуляции в том числе бывших и неназванных должностных лиц разведки по поводу того, что происходит во время наших брифингов в Овальном кабинете [Белого дома], неверны", - отметили руководители Национальной разведки и ЦРУ. "Проще говоря, эти анонимные источники не присутствуют там, где мы своевременно и беспристрастно доносим разведывательные сведения, а также работаем вместе с осведомленным президентом по большинству вопросов национальной безопасности [США]", - добавили Коутс и Хэспел.

С их точки зрения, подобный подход средств массовой информации является "контрпродуктивным и вредным для нашей национальной безопасности". Коутс и Хэспел, как уточняет ABC, не поясняют, какие именно СМИ и публикации имели в виду.

Телекомпания NBC в феврале утверждала, что Трамп не читает на регулярной основе разведывательные донесения, которые каждый день в письменной форме предоставляет ему ЦРУ, а также часто выражает сомнения в достоверности такой информации. Согласно публикации, президент США за последние три месяца заслушал 17 разведбрифингов. Как заявили телекомпании неназванные официальные лица, если Трамп верит во что-то, то переубедить его невероятно сложно, несмотря на наличие доказательств. При этом, когда президент сомневается в достоверности каких-либо сведений, то требует предоставления ему не косвенных, а неопровержимых доказательств, чего разведка в большинстве случаев сделать не может, отмечают эти источники.

Трамп в одном из интервью телекомпании CBS признал, что не всегда согласен со спецслужбами США. В качестве примера он привел вторжение США в Ирак, которое, по словам президента, произошло из-за неверных данных американской разведки. Глава государства в интервью также подчеркнул, что не согласен с разведывательными ведомствами США и в их нынешней оценке угроз со стороны Ирана.